Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Düşünce Kuruluşlarıyla Toplantı Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Düşünce Kuruluşları Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının Detayları
New York'taki Türkevi'nde düzenlenen bu yuvarlak masa toplantısında, ABD'de faaliyet gösteren çeşitli düşünce kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Toplantının basına kapalı olarak yapılması, görüşmelerin gizliliğini korumayı amaçlıyor. Toplantının Amacı
Toplantının temel amacı, iki ülke arasındaki ilişkilere derinlik kazandırmak ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmektir.