Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nde Coşkuyla Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Sevgiyle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak amacıyla geldiği ABD'nin New York şehrinde önemli temaslarda bulunmak için Türkevi'ne giriş yaptı.

Türkevi Girişinde Coşku

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak CAN ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Buradan doğrudan Türkevi'ne geçen Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Erdoğan çiftini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı, ardından basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberindeki heyetle birlikte Türkevi'ne girdi.