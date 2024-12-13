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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Türkiye-ABD ilişkilerini ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 00:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul ederek, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri masaya yatırdı.

Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Bu önemli görüşme, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinde yeni bir dönem açması bekleniyor.

Erdoğan ve Blinken, karşılıklı olarak ikili işbirliğini güçlendirme vurgusu yaparak, ortak güvenlik tehditlerine karşı işbirliğini artırmanın önemine dikkat çekti.

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