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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suriye'deki terör tehdidi ve ikili ilişkiler hakkında görüştü.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Blinken Görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabulü sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye'de Türkiye için tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütlerine karşı alınacak tedbirlerin altını çizdi.

Türkiye'nin Milli Güvenlik Vurgusu

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak adına önleyici tedbirler alacağını belirtti. DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirmesine izin vermeyeceğini vurguladı. Ayrıca, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini dile getirdi.

Türkiye-ABD İkili İlişkileri

Toplantıda Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye’nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusundaki kararlılığını yeniden ifade etti. Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı için uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Görüşmede Kimler Vardı?

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.

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