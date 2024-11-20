Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Kararını Tasvip Etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ukrayna'nın Ordu Taktik Füze Sistemi'ni Rusya'da kullanılmasına izin verme kararını sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "Her şeyden önce bu kararı doğru bulmadığımız gibi tasvip de etmiyoruz" dedi.

Tartışmalı Karar ve Sonuçları

Erdoğan'ın açıklamaları, dünya genelinde tartışmalara neden olan bu kararın ardından gelmesi açısından dikkat çekici. Ukrayna'nın askeri gücünü artırmayı amaçlayan bu adım, Uluslararası ilişkiler açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Bu tür kararların, bölgedeki güvenlik dengelerini nasıl etkileyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.