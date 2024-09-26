Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Temaslarını Tamamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gerçekleştirdiği ABD ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Özel Uçakla Geri Dönüş

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Karşılama Töreni

Havalimanında Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer karşıladı.

Beraberindeki İsimler

Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a dönmüştür.

Havalimanından Ayrılış

Beştepe’ye geçmek üzere havalimanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevlerine devam etmek için çalışmalarına hızla başladı.