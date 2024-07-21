Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ada'da Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla, Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatı yapıyoruz. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz"

Yayın Tarihi: 21.07.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:04



