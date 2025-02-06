Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman'da İhya ve İnşa Çalışmaları Devam Ediyor

Erdoğan, Anma Programında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı" kapsamında Adıyaman'da önemli mesajlar verdi. Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Muhalefetin havsalasının bile almayacağı birçok alanda ihya ve inşa çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Kendilerinin yönettikleri belediyelerde reklama harcadıkları süreyi, kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırmalarını bekliyoruz," dedi.

Adıyaman'daki Çalışmalar ve Yatırımlar

Adıyaman'daki iyileştirme projeleri hakkında bilgi veren Erdoğan, eğitimde 555 derslik inşa ettiklerini, 684 derslik yapımının ise sürdüğünü belirtti. Daha önce 350 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini açtıklarını ve 50 yataklı Çelikhan Acil Durum Hastanesini hizmete sunduklarını ifade etti.

Erdoğan, deprem sonrası inşa edilen 31 bin 406 konuttan 27 bin 433'ünün teslim edildiğini de vurguladı. Ayrıca, Adıyaman'da yürütülen altyapı projeleri arasında 9 kara yolu projesi ve demir yollarının güçlendirilmesi çalışmaları yer alıyor.

Projenin Simgesi: Anadolu Karanfili

Anma programında, depremde kaybedilen canların anısına düzenlenen etkinlikte Anadolu Karanfili kullanıldı. Katılımcılara bu çiçek simgelerini taşıyan rozetler verildi.

42 Kuruma Plaket Verildi

Programda, depremde yapılan iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunan 42 kurum ve kuruluşa plaket takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a da teşekkür etti.

Canlı Bağlantılarla Açılışlar Gerçekleştirildi

Etkinlik esnasında, Erdoğan, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’ya canlı bağlantı yaparak, depremzede ailelerin konutlarının anahtarlarını teslim etti. Hatay'daki konut teslim töreninde, "Görüldüğü gibi bunlar çadır değil, konut," ifadesini kullandı.

Hükümetin deprem bölgesindeki çalışmalarıyla ilgili olarak Erdoğan, "Devletimiz tüm kaynaklarıyla afetzede kardeşlerimizin yanında oldu, olmaya da devam edecek," dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, canlı bağlantı yapılan Kahramanmaraş'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla depremzede ev sahiplerine konutlarının anahtarları teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, canlı bağlantı yapılan Kahramanmaraş'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla depremzede ev sahiplerine konutlarının anahtarları teslim edildi.