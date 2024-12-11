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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu kabul etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen bu kabul, basına kapalı olarak yapıldı ve detayları şu an için paylaşılmadı. Erdoğan ve Sinirlioğlu'nun görüşmede, uluslararası güvenlik meseleleri ve işbirliği konularını ele alması bekleniyor. Bu buluşma, Türkiye'nin AGİT ile olan ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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