Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Komando Taburunu Açtı

Ahlat'ta Komando Tabur Komutanlığı Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta bulunan Komando Tabur Komutanlığı'nın açılış törenine katıldı. Açılış öncesi, tabur komutanlığına gelişinde tören mangasını selamlayarak duygu dolu anlar yaşadı.

Tören Duygulu Anlara Sahne Oldu

Erdoğan, açılış öncesi özel defteri imzaladı ve ardından kurdele keserek resmi açılışı gerçekleştirdi. Açılış sırasında protokolde yer alan isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve kuvvet komutanları da bulunuyordu.

Bu önemli açılış, ülkemizin güvenlik güçlerinin güçlendirilmesi adına atılan önemli adımlardan biri olarak kaydedildi.