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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'ni Kutladı

Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte birlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'ni Kutladı

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yılı Etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuştu. Bu toprakların asıl sahipleri olduklarını belirten Erdoğan, "Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Ahlat'ın Tarihî Önemi

Etkinlikte, Ahlat'ın Anadolu'daki tarih ve kültür açısından önemli bir yer olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ecdadın konakladığı bu şehir, bin yıl boyunca milletimizin nabzını tutmuştur. Ahlat, bizim için bir kimlik simgesidir." şeklinde konuştu.

Sanat ve Kültür Köklerimiz

Erdoğan, Ahlat'ta bulunan tarihi eserlerin geçmişi ve geleceği temsil eden abideler olduğuna dikkat çekerek, "Bu eserler, hem bizim hem de gelecek nesillerin kimliğinin bir parçası olacaktır" dedi.

Birlik ve Kardeşlik Mesajı

Konuşmasında, geçmişten gelen kardeşlik hukukuna değinen Erdoğan, "Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez hepimiz bu topraklar üzerinde biriz ve kardeşiz. Rabbim birliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Programın Detayları

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve mehter takımı gösterisinin ardından ödüller dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara teşekkür ederek, Ahlat'ın tarihi ve kültürel değerlerini yeniden canlandırmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, MHP Genel Başkanı ve bölge valileri de katıldı. Ahlat ve Bitlis'in samimi ev sahipliklerini öven Erdoğan, programın sonunda, katılım sağlayan tüm kurumlara minnet duyduğunu ifade etti.

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