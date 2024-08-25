Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret ederek Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünü kutladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in tarihi Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Bu ziyaret, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası

Erdoğan, burada, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlarından biri olan Selçuklu mezarlığına özel bir ilgi gösterdi.

Etkinlikteki İsimler

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin diğer üyeleri eşlik etti. Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.

Dua ve Anma Programı

Ziyaret sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Selçuklu mezarlığında dua okuyarak etkinliğe anlam kattı.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!