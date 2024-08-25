Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in tarihi Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Bu ziyaret, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası

Erdoğan, burada, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlarından biri olan Selçuklu mezarlığına özel bir ilgi gösterdi.

Etkinlikteki İsimler

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin diğer üyeleri eşlik etti. Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.

Dua ve Anma Programı

Ziyaret sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Selçuklu mezarlığında dua okuyarak etkinliğe anlam kattı.