Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı'na Katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı için Beştepe'de toplanıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 02:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 02:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı'na Katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'na Katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14:00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılacak.

Parti Toplantısı

Etkinliğin ardından Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bu önemli program, hem aile değerlerini güçlendirmek hem de politika geliştirmek amacı taşımaktadır. Toplantının detayları ve çıktıları ise dikkatle takip edilecektir.

Yer: Ankara

Tarih: Bugün

Saat: 14.00 / 15.30

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