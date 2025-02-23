Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Yeni Dönemi Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni bir döneme adım attıklarını açıkladı, partililere çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Yeni Dönemi Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Dönem Vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesi partililere hitap ederek yeni bir döneme 'Bismillah' dediklerini duyurdu. Erdoğan, "Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır." dedi.

Kongrede Coşkulu Karşılama

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'na gelişinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Konuşmasına "Adında ak, ışığında istikbal olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz." sözleriyle başlayan Erdoğan, kongre maratonlarını başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

"AK Parti'ye yakışır bir kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz, hepsinden önemlisi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik." diyen Erdoğan, bizzat katıldığı 29 il kongresinde milletle olan gönül köprülerini sağlamlaştırdıklarını belirtti.

Partililere Çalışma Çağrısı

“Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme 'Bismillah' diyoruz.” diyen Erdoğan, teşkilattan her zamankinden fazla gayret beklediğini vurguladı.

Geleceğin teminatı gençlere seslenen Erdoğan, “Devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız?” diyerek gençlerin sorumluluğuna dikkat çekti. Kadınların hareketin başarısında kritik bir rolü olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kadınların omuz vermediği bir mücadele başarı kazanamaz." sözlerine yer verdi.

Teşkilata Güven Mesajı

60 bin kişinin toplandığı salon dışında Erdoğan, “Kar, bora, fırtına dinlemiyoruz. Teşkilatımızın her kademesinde görev olan kardeşlerim, sizler aldığınız emaneti taşıdığınız muazzam bir sorumluluk bilinciyle en güzel şekilde temsil edeceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kongrenin ülkemiz, milletimiz ve partisi için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, partililerine güven duyduğunu bir kez daha yineledi.

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