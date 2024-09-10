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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında 23 Yılı Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'nin 23 yıllık başarılarını ve dayanışma mesajlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında 23 Yılı Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Dayanışma Mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak tam bir kenetlenme içinde, tam bir dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz" dedi.

AK Parti'nin 23. Yaşı Kutlandı

Erdoğan, toplantıda, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılını 14 Ağustos'ta coşkuyla kutladıklarını belirtti. "Kökü mazide gözü atide" olan AK Parti'nin bayrağını şerefle taşıyan tüm arkadaşlarına teşekkür etti.

Geçmişe Bir Bakış

Toplantıda, 23 yıl boyunca partinin karşılaştığı zorluklardan bahseden Erdoğan, "Bugüne kadar nice operasyonların ve baskıların hedefi olduk. Ancak biz bunu göğsümüzü siper ederek aştık" ifadelerini kullandı.

Türk Milletine Hizmet Vurgusu

Erdoğan, "Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun hizmetkârıyız. Bizim derdimiz millete hizmet etmektir" diyerek, milletin sıkıntılarına hassasiyetle yaklaşacaklarının altını çizdi.

Gelecek Üzerine Umutlu Mesajlar

23 yılın verdiği tecrübe ile ülkeyi daha ileri seviyelere taşımaya devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, "Bu sevda, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sevdasıdır. Rabb'ime bizleri bu sevdaya meftun eylediği için sonsuz hamd ediyorum" dedi.

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