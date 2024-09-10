Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Maratonunu Duyurdu

Erdoğan, Yeni Bir Şahlanışın Eşiğindeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 8'inci Olağan Kongre maratonunu Türkiye'nin gelecek asrına mührünü vuracak yeni bir atılım olarak tanımladı.

Milletle İşbirliği Vurgusu

Toplantıda, 31 Mart seçimlerinin ardından hem iç değerlendirmeler yaptıklarını hem de milletin sandıkta verdiği mesajları dikkate aldıklarını belirtti. Erdoğan, AK Parti'nin milletin umudu olma özelliğini güçlendirerek sürece devam ettiğini vurguladı.

Kongre Süreci ve İletişim

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında kongre maratonunu başlattıklarını duyuran Erdoğan, 12 Ekim'de belde ve ilçe kongrelerine başlayacaklarını ifade etti. Türkiye'yi ilçe ilçe tarayacaklarını ve vatandaşların taleplerini dinleyeceklerini belirtti.

Partinin Önemi ve Misyonu

Erdoğan, kongrenin sadece AK Parti için değil, Türkiye için de önemli bir adım olduğunu, partinin sosyal değişimleri okuma ve yönlendirme misyonunu üstlendiğini söyledi. Ayrıca, toplumdaki değişimlere göre konumlarını ayarlama yeteneklerinin önemini vurguladı.

Moral ve Dayanışma Çağrısı

Salondaki teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, karamsarlık yaratmaya çalışanlara kulak asmamaları gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemine dikkat çekti.

Teşkilat olarak yoğun bir tempoya girdiklerini belirten Erdoğan, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri gerektiğini ifade ederek, büyük bir dayanışma ile bu süreci aşacaklarına olan inancını dile getirdi.