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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin Dava Anlayışı Medeniyet Temellidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin davalarının medeniyet, güçlü Türkiye ve zulme son verme üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin Dava Anlayışı Medeniyet Temellidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Vizyonunu Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin temsil ettiği davanın bir medeniyet davası olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Bu dava, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme, mazluma umut olma ve zulme son verme davasıdır" diyerek partinin ideallerini bir kez daha vurguladı.

Dava Anlayışının Temelleri

Konuşmasında, AK Parti'nin amaçlarının sadece siyasi değil, aynı zamanda toplumsal ve ahlaki bir misyon taşıdığını ifade eden Erdoğan, bu duruşun Türkiye'nin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Erdoğan, gönül vermiş olduğu davanın halkın beklentileriyle örtüştüğünü ve bu bağlamda partinin siyasetteki yerinin sağlamlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu güçlü mesaj, AK Parti tabanında ve destekçilerinde heyecan yaratırken, partinin mücadelesinin temel değerlerine de dikkat çekti.

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