Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin Yeni Dönem Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü münasebetiyle önemli değerlendirmelerde bulundu.
Halkın Değişim İsteği
Erdoğan, "23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyasetteki yerini alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, yeni dönemin ruhunu ıskalamış olması elbette ki mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, partinin geçmişten günümüze taşıdığı değerlerin ve halkla olan bağın önemine dikkat çekti.