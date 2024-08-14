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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin Yeni Dönem Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23 yıl önce halkın değişim isteğiyle kurulduğunu hatırlatarak, yeni dönemin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin Yeni Dönem Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü münasebetiyle önemli değerlendirmelerde bulundu.

Halkın Değişim İsteği

Erdoğan, "23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyasetteki yerini alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, yeni dönemin ruhunu ıskalamış olması elbette ki mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, partinin geçmişten günümüze taşıdığı değerlerin ve halkla olan bağın önemine dikkat çekti.

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