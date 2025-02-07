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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'ye Hizmetteki Kararlılığı Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin millete hizmetteki kararlılığını dile getirerek son nefesine kadar mücadele edeceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'ye Hizmetteki Kararlılığı Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son nefesime kadar AK Parti'nin millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım" dedi. Bu sözleriyle Erdoğan, partisinin hedeflerine olan bağlılığını ve hizmet aşkını bir kez daha dile getirmiş oldu.

Erdoğan'ın bu ifadesi, partinin liderliğine olan inancını ve topluma hizmet etme konusundaki azmini gösteriyor. Parti mensupları ve destekçileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan bu sözler, AK Parti’nin geleceğine dair mesajlar içermektedir.

Erdoğan'ın açıklamaları, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir lider olarak vatandaşlarına karşı sorumluluk hissettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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