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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaz Tersanesi Açılışında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaz Tersanesi açılışında güçlü bir donanmanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaz Tersanesi Açılışında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aksaz Tersanesi Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Tersane Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri için kritik öneme sahip PİRİREİS denizaltısının hizmete alınacağını belirtti.

Güçlü Bir Donanmanın Gerekliliği

Erdoğan, konuşmasında, "Topraklarımızda huzur içerisinde yaşamak için hem Mavi Vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini her alanda güçlendirmenin çabası içinde oluyoruz" diye belirtti.

Yeni Denizaltılar ve İleriye Dönük Hedefler

Konuşmasına devam eden Erdoğan, HIZIRREİS denizaltısının bayrak çekme ve seyir testlerine başladığını, MURATREİS denizaltısının ise havuz donatım faaliyetlerine başladığını ifade etti. Erdoğan, denizaltı projelerine yönelik hedeflerini de paylaşarak, "Denizaltılarımızı 2029'a kadar hizmete almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Deniz Kuvvetlerinin Önemi ve Stratejik Hedefler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deniz kuvvetlerinin önemine de vurgu yaparak, "Bu projemiz, Silahlı Kuvvetlerimizin, kamu ve özel sektörümüzün ahenk içerisinde çalıştığı teknik personel yetiştirme ve ürün yerlileştirme gibi çok boyutlu hedefleri içermektedir" dedi. Ayrıca, MİLDEN projesi ile kendi denizaltısını inşa edebilen ülkeler arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Milli Savunma Sanayisinde İlerleme

Erdoğan, PİRİREİS denizaltısının inşasında bir çok savunma sanayi firmasının alt yüklenici olarak görev aldığını ve bu sayede büyük bir birikim elde edildiğini aktardı. Milli denizaltının, milli sistem ve cihazlarla donatılacağının altını çizerek, ulusal savunma konusunda kararlılık mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen Aksaz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu Teslim Töreni'nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen Aksaz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu Teslim Töreni'nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen Aksaz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu Teslim Töreni'nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen Aksaz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu Teslim Töreni'nde konuşma yaptı.

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