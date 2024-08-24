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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaz Tersanesi Açılışında Savunma Sanayii Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaz Tersanesi'nin açılışında Türkiye'nin deniz gücünü artıran projelere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaz Tersanesi Açılışında Savunma Sanayii Vurgusu Yaptı

Erdoğan'dan Aksaz Tersanesi Açılışı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, deniz gücüne dair önemli projeleri duyurarak, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Mavi Vatan Vurgusu

Konuşmasında, Mavi Vatan anlayışının önemini belirten Erdoğan, “Mavi Vatan'a masal diyenlerin engellemelerine karşı yılmadan ilerleyeceğiz,” ifadesini kullandı.

Önemli Projeler Devam Ediyor

Erdoğan, sürdürülen projeler arasında milli hücum botu, yeni mayın avlama gemisi ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi gibi önemli platformların inşasının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, milli denizaltı ve uçak gemisi dizayn çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tersane Kapasitesi ve Stratejik Önemi

Aksaz Tersanesi'nin 113 bin metrekare alan üzerine kurulu olduğunu ve deniz kuvvetlerine birçok önemli inşa ve onarım kabiliyeti sağladığını dile getiren Erdoğan, “Bu tersane, Ege ile Akdeniz'in kesişim noktasında stratejik bir konumda bulunuyor,” şeklinde konuştu.

Savunma Sanayii Projeleri ve Hedefler

Son yıllarda savunma sanayii alanındaki gelişmelere de dikkat çeken Erdoğan, projelerin toplam büyüklüğünün 96 milyar doları aştığını belirtti. Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi gemilerini tasarlayıp, üretme kapasitesine ulaştığını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Geçmişten günümüze yapılan projelerin başlangıç olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye daha fazlasını başaracak kapasitededir,” diyerek gelecekte Mersin'de de bir tersane açmayı hedeflediklerini belirtti.

Erdoğan, konuşmasında Cumhuriyet'in simgesi olan Savarona gemisinin restore edilmesi örneğini de paylaşarak, bu tür projelerin önemi üzerinde durdu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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