Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ile Görüşmesinde Uluslararası Tepki Çağrısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Topluma Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir toplantıda Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. İkili görüşme sırasında, son günlerde giderek artan İsrail'in saldırganlık eylemlerine dikkat çekilerek uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail Saldırıları Hakkında Değerlendirme

Erdoğan, dünyada barışın sağlanabilmesi için bu tür saldırganlıkların durdurulmasının şart olduğunu dile getirirken, bu konuda uluslararası kuruluşların etkin ve somut adımlar atmasını beklediklerini belirtti. Uluslararası İşbirliği Önemli

Açıklamalarının devamında, uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Erdoğan, "Bu tür eylemler karşısında tüm ülkelerin insani ve adil bir duruş sergilemesi gerekiyor. Aksi takdirde, barışın sağlanması mümkün olmayacak," dedi.