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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Doğum Gününü Kutladı ve Ortak Projeleri Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı ve Suriye için işbirliği konularında mutabakat sağladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Doğum Gününü Kutladı ve Ortak Projeleri Görüştü

Erdoğan, Aliyev'i Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti. Aliyev, Erdoğan'ın gösterdiği ilgi ve doğum günü kutlaması için teşekkürlerini iletti.

D-8 Üyeliği İçin Kutlama

Erdoğan, Azerbaycan'ın Gelişen 8 Ülke Teşkilatı (D-8) üyesi olmasını kutlarken, Aliyev de Türkiye'nin bu konudaki desteklerine minnettarlığını ifade etti.

Suriye'deki İşbirliği Üzerine Mutabakat

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan olumlu gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı görüşmede, Suriye'nin sosyal ve ekonomik kalkınması için ortak çaba gösterilmesi üzerinde mutabakata varıldı.

Gelişen İlişkiler ve Ortak Projeler

Liderler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine olan güvenlerini dile getirirken, işbirliği ve gelecekteki temasları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bölgesel Güvenlik Konuları Ele Alındı

Görüşmede ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığı ifade edildi.

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