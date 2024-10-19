Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Şansölyesi Scholz ile Görüşecek

Gündem Özeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün önemli bir diplomatik buluşma gerçekleştirecek. Alman Şansölyesi Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

Görüşme ve Çalışma Yemeği

Görüşmenin ardından ortak bir çalışma yemeği yapacak olan Erdoğan ve Scholz, işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunacak.

İstanbul Muhtarlar Buluşması

Erdoğan, aynı gün içinde Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirilecek İstanbul Muhtarlar Buluşması'na da katılacak. Bu etkinlik 18.00'de başlayacak.

Görüşmelerin zamanlaması ise şu şekilde: 13.30'da görüşme, 14.15'te çalışma yemeği ve 15.30'da ortak basın toplantısı düzenlenecek.