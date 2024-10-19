DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.325.282,67 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Şansölyesi Scholz ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Şansölyesi Scholz ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 00:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Şansölyesi Scholz ile Görüşecek

Gündem Özeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün önemli bir diplomatik buluşma gerçekleştirecek. Alman Şansölyesi Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

Görüşme ve Çalışma Yemeği

Görüşmenin ardından ortak bir çalışma yemeği yapacak olan Erdoğan ve Scholz, işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunacak.

İstanbul Muhtarlar Buluşması

Erdoğan, aynı gün içinde Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirilecek İstanbul Muhtarlar Buluşması'na da katılacak. Bu etkinlik 18.00'de başlayacak.

Görüşmelerin zamanlaması ise şu şekilde: 13.30'da görüşme, 14.15'te çalışma yemeği ve 15.30'da ortak basın toplantısı düzenlenecek.

İLGİLİ HABERLER

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Ekim 2024 Gündem Özeti
2
İzmir'de Dere Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
3
Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Sanat ve Adalet Teması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Şansölyesi Scholz ile Görüşecek
5
Batı Şeria'da Filistinlilerden Yahya Sinvar İçin Protesto
6
BM Özel Raportörleri: İsrail Gazze'de Soykırım Uyguluyor
7
Kayseri'de Yıpranan Türk Bayrağına Sahip Çıkan Çocuğa Hediye Verildi

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor