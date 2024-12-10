Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile Suriye Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'tan Önemli Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son durumun yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Suriye’nin Birliği ve Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında yeni sürecin Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin, terörden arındırılmış bir Suriye hedefiyle çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Suriyeli Mültecilerin Geri Dönüşü Öncelik

Görüşmede, Erdoğan ayrıca Suriye'deki iç savaş nedeniyle yurtlarından ayrı kalan Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için gerekli ve yeterli şartları oluşturmanın Türkiye'nin önceliği olduğunu vurguladı.