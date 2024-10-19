Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ile Savunma Sanayi İşbirliği Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya İle Savunma Sanayi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ile savunma sanayi alanındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Erdoğan, "(Almanya) Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Geçmişteki Sorunların Üstesinden Gelmek

Erdoğan, her iki ülke arasında yaşanan sorunların giderilmesi ve birlikte daha verimli projeler ortaya koyulması gerektiğini vurguladı. Bu işbirliğinin özellikle savunma sanayi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. İşbirliği ve Gelecek Perspektifi

Cumhurbaşkanı, bu tür işbirliklerinin Türkiye'nin savunma sanayii gücünü artırma açısından kritik olduğunu belirtti.