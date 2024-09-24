Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ile Vize Konularını Görüşüyor

Önemli Görüşme: Vize Sorununa Çözüm Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, Türkiye ile Almanya arasında süregelen vize sorunuydu.

Erdoğan, görüşme sırasında, vize meselesinin acilen ele alınması gerektiğine vurgu yaptı. Almanya'dan, bu sorun için destek talebinde bulundu. Toplantının, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılan önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

İlişkilerin Gelişimi İçin Adımlar

İki liderin, ülkeleri arasındaki işbirliğini artıracak çeşitli konular üzerinde de durduğu belirtildi. Özellikle, turizm ve ticaret alanlarında yapılacak işbirliklerinin artması bekleniyor.

Almanya'nın Türkiye’ye yönelik vize politikalarında yapılacak olası değişiklikler, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından büyük önem taşıyor.