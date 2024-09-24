Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikada İş İnsanlarıyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York Temasları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

15. Türkiye Yatırım Konferansı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak amacıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde iş bağlantılarını güçlendirmeye yönelik görüşmelerde bulundu.

Toplantı, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından organize edildi ve basına kapalı bir ortamda yapıldı. Bu tür buluşmaların, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini artırması bekleniyor.