DOLAR
34,14 -0,05%
EURO
37,96 0,03%
ALTIN
2.883,6 0,01%
BITCOIN
2.163.544,68 0,03%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikada İş İnsanlarıyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 02:07
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikada İş İnsanlarıyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York Temasları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

15. Türkiye Yatırım Konferansı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak amacıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde iş bağlantılarını güçlendirmeye yönelik görüşmelerde bulundu.

Toplantı, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından organize edildi ve basına kapalı bir ortamda yapıldı. Bu tür buluşmaların, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini artırması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikada İş İnsanlarıyla Buluştu
3
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İstanbul Taksi Sorununun Çözümüne Yönelik Açıklama
4
Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
5
İngiltere'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümüne Tepki
6
Blinken ve Sudani, Orta Doğu'daki Çatışmaların Önlenmesi Üzerine Görüşmeler Yaptı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Veliaht Prensi ile Görüşme Gerçekleştirdi

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!