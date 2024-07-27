Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Utanç Verici Sahneler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Temsilciler Meclisi'nde yaşanan olayları değerlendirerek, "Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında, insanlık adına biz utandık," dedi.

Uluslararası Durum Üzerine Değerlendirme

Erdoğan, uluslararası ilişkilerde yaşanan bu tür olumsuz durumların, demokratik değerlere ve insan onuruna zarar verdiğini ifade etti. Bu durumun, dünya genelindeki barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Diplomasi ve İnsanlık İçin Sorun

Cumhurbaşkanı, tüm dünya liderlerini bu tür olaylara karşı daha duyarlı olmaya ve insanlık onurunu koruma konusunda daha kararlı adımlar atmaya çağırdı.