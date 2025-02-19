Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana Muhalefet İçin Temizlenme Zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ana Muhalefete Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Temennimiz, ortaya dökülen pisliklerin ana muhalefette bir arınmaya ve temizlenmeye vesile olmasıdır" diyen Erdoğan, siyasetteki etik ve temizliğe vurgu yaptı.

Sorunların Üstü Örtülmemeli

Erdoğan, muhalefetin karşılaştığı sorunların çözülmesi ve şeffaflığın sağlanması gerektiğini dile getirerek, bu durumun ülke demokrasisi açısından önemine değindi.

Gelecek Vaat Eden Bir Mücadele

Cumhurbaşkanı, ayrıca partisine yönelik eleştirilerin de dikkate alınması gerektiğini belirtti. Erdoğan, “Ülkemizin geleceği için her kesimin daha temiz bir siyasete ihtiyaç duyduğunu görmekteyiz” şeklinde konuştu.