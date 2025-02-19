Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana Muhalefet İçin Temizlenme Zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya çıkan sorunların ana muhalefette bir arınmaya vesile olmasını umuyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana Muhalefet İçin Temizlenme Zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ana Muhalefete Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Temennimiz, ortaya dökülen pisliklerin ana muhalefette bir arınmaya ve temizlenmeye vesile olmasıdır" diyen Erdoğan, siyasetteki etik ve temizliğe vurgu yaptı.

Sorunların Üstü Örtülmemeli

Erdoğan, muhalefetin karşılaştığı sorunların çözülmesi ve şeffaflığın sağlanması gerektiğini dile getirerek, bu durumun ülke demokrasisi açısından önemine değindi.

Gelecek Vaat Eden Bir Mücadele

Cumhurbaşkanı, ayrıca partisine yönelik eleştirilerin de dikkate alınması gerektiğini belirtti. Erdoğan, “Ülkemizin geleceği için her kesimin daha temiz bir siyasete ihtiyaç duyduğunu görmekteyiz” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' Açılışında Öncelik Kültürel Miras
2
Denizli'de Sporcu Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 18 Yaralı Taburcu, 2 Kayıp
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak
4
Emlak Konut'tan Orta Gelir Grubuna Yönelik 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluştu
6
Kastamonu Valiliği'nden Çocuklara Kar Tatili Mesajı: Eğlencenin Keyfini Çıkarın!
7
Rusya'dan Zelenskiy Açıklaması: Her Türlü Provokasyona Başvurabilir

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!