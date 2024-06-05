Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler sırtını Kandil'e yaslayanların değil aziz milletindir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin sivil siyasetin temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Erdoğan, “Terörle demokrasi bir arada bulunamaz,” diyerek, yargının Hakkari ile ilgili aldığı kararın hukukun üstünlüğünü gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan, Anadolu medyasının demokrasi kültürünün güçlenmesindeki rolüne dikkat çekti ve medya mensuplarının verdiği mücadeleyi takdir ettiğini söyledi. Ayrıca, Filistinli kardeşlerimize destek olmanın insanlığı savunmakla eşdeğer olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Anadolu Ajansı ve TRT’nin Gazze’de yaşanan acıları dünyaya duyurduğunu belirterek, zalime karşı durmanın ve mazlumun yanında olmanın önemini vurguladı. Ayrıca, merkez medyanın geçmişteki vesayetçi tutumuna eleştirilerde bulundu ve belediyelerin halka ait olduğunu, terör örgütlerinin değil, milletin belediyeleri olduğunu ifade etti.

Erdoğan, demokratik siyasetin güçlenmesi için atılan adımları anlattı ve Hakkari’de alınan kararın hukukun gereğini yerine getirdiğini söyledi. Belediyelerin sahibinin millet olduğunu ve şehirlere gerçekten hizmet etmek isteyen belediyelerin farkında olduklarını belirtti.