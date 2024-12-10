DOLAR
34,83 -0,06%
EURO
36,7 0,14%
ALTIN
3.015,12 -1,32%
BITCOIN
3.357.657,81 0,16%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadoludakiler Projesi' Sergisini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Anadoludakiler Projesi sergisini ziyaret ederek projenin hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 22:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadoludakiler Projesi' Sergisini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 'Anadoludakiler Projesi Sergisi'ni ziyaret etti. Bu önemli etkinlik, Cumhurbaşkanının sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilerle duyuruldu.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Anadoludakiler Projesi sergisinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 81 ilde hayata geçirilen projenin amaçları hakkında bilgi verdi.

Projenin, Türkiye'nin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruma ve tanıtma amaçladığını vurgulayan Erdoğan, “Proje ile 3B, yani bereket, birikim ve beceri temaları altında yöresel ürünlerimiz ve zanaat eserlerimiz dijital platforma taşınarak mahalli üreticilerimizin desteklenmesi, kültür hazinemizin geleceğe aktarılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca projenin başarısına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, projenin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve yöresel ürünlerin ile kültürel değerlerin korunmasında öncü bir rol oynamasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sergi ziyaretine ilişkin ortak bir paylaşımda da bulunarak projenin önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Fidan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Uyarı: Silahlanma Yarışı Tehlikesi
2
Fidan'dan Suriye için Barış Mesajı
3
TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: Sığınmacı Politikasına Acil Çözüm Çağrısı
4
Irak Başbakanı Sudani'den Suriye'ye Destek Vurgusu
5
UCM'nin Tutuklama Kararı Çıkardığı Eski Bakan Gallant, Beyaz Saray'da McGurk ile Görüştü
6
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Suriyeli Kardeşlerinin Yanında
7
Bakan Fidan'dan Sert Açıklama: İsrail Suriye'nin Egemenliğini Hedef Alıyor

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!