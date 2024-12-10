Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadoludakiler Projesi' Sergisini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 'Anadoludakiler Projesi Sergisi'ni ziyaret etti. Bu önemli etkinlik, Cumhurbaşkanının sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilerle duyuruldu.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Anadoludakiler Projesi sergisinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 81 ilde hayata geçirilen projenin amaçları hakkında bilgi verdi.

Projenin, Türkiye'nin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruma ve tanıtma amaçladığını vurgulayan Erdoğan, “Proje ile 3B, yani bereket, birikim ve beceri temaları altında yöresel ürünlerimiz ve zanaat eserlerimiz dijital platforma taşınarak mahalli üreticilerimizin desteklenmesi, kültür hazinemizin geleceğe aktarılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca projenin başarısına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, projenin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve yöresel ürünlerin ile kültürel değerlerin korunmasında öncü bir rol oynamasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sergi ziyaretine ilişkin ortak bir paylaşımda da bulunarak projenin önemine dikkat çekti.