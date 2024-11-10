Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de Anma Törenine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenecek anma törenine iştirak edecek. Ziyaretin ardından saat 14:30’da Çankaya Köşkü'nde Kabine Toplantısı’na katılması bekleniyor.

Program saatleri: Anıtkabir Ziyareti: 08:30 | Anma Töreni: 11:00

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