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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de Anma Törenine Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de Atatürk'ü anacak ve ardından Kabine Toplantısı'na katılacak.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 05:00
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 05:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de Anma Törenine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenecek anma törenine iştirak edecek. Ziyaretin ardından saat 14:30’da Çankaya Köşkü'nde Kabine Toplantısı’na katılması bekleniyor.

Program saatleri: Anıtkabir Ziyareti: 08:30 | Anma Töreni: 11:00

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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