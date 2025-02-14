Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve İstanbul'daki Sorunlara Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Ankara'daki sorunlara dikkat çekerek, "Ankara'da çamurdan yürünmüyor, sahipsiz köpeklerden geçilmiyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu durumun İstanbul için de geçerli olduğunu belirtti.

Vatandaşın Beklentileri ve Muhalefet

Erdoğan, vatandaşların hizmet beklediği bir dönemde muhalefetin siyasi çıkarlarını ön planda tuttuğunu vurgulayarak, "Vatandaş hizmet beklerken, siyasi ikbal peşinde koşuyorlar" dedi. Bu açıklamalarıyla, gündemdeki sorunlara çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.