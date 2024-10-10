Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a Resmi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Arnavutluk'a hareket etti. Saat 09.55'te gerçekleşen uçuş öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.

Beraberindeki İsimler

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile beraber Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte Arnavutluk'a gitti.