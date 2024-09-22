Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı New York'ta Ağırladı

Erdoğan ve Rama'dan Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti. Bu ziyareti sırasında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Türkevi'nde kabul etti.

Görüşmenin Detayları

Erdoğan'ın Rama ile yaptığı görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. İki lider, ülkeleri arasındaki ilişkiler ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bu buluşma, Erdoğan'ın uluslararası arenada zeminini sağlamlaştırmaya yönelik attığı adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.