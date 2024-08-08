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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edi Rama ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve FETÖ ile mücadele konularını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama'nın Telefondaki Buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası konuların ele alınması açısından önemli bir fırsat sundu.

İkili İlişkiler ve İşbirliği Vurgusu

Görüşmenin detaylarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Arnavutluk'un ikili ilişkilerinin ilerlemiş olduğu belirtildi. Erdoğan, ticari, ekonomik ve askeri konularda gerçekleştirilecek işbirliklerinin, iki ülkenin ilişkilerini daha da güçlendireceğine dikkat çekti.

FETÖ ile Mücadelede Kararlılık

Görüşmede ayrıca, FETÖ'nün Arnavutluk'ta yürüttüğü faaliyetlerin engellenmesinin önemi de vurgulandı. Erdoğan, bu örgütün eğitim, sağlık ve dini kurumlar içindeki yapılanmasının sona erdirilmesi için devam eden çabalara destekleyeceklerini ifade etti.

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