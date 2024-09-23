Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşırı Sağcı Akımları Takip Ettiklerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı’nın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak başta vatandaşları olmak üzere, yaşadıkları ülkelerdeki aşırı sağcı akımlar ve nefret söylemleri konusunda dikkatli ve duyarlı bir izleme süreci yürüttüklerini belirtmiştir.

Nefret Söylemi ve Aşırı Sağcı Akımlar

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, "Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen aşırı sağcı yaklaşımlar ve bunların yaratmış olduğu nefret söylemleri bizim için büyük bir endişe kaynağıdır. Bu konuyu sürekli olarak takip ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu durumun, Türkiye'nin yurtdışındaki vatandaşları için önem arz ettiğini ve bu meseleyle ilgili gereken önlemlerin alınacağını vurguladı.