Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asrın Birlikteliğine Katkı Sağlayanlara Plaket Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anlamlı Plaket Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki inşa ve ihya çalışmalarına katkıda bulunan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket verdi.

Depremlerden Sonra Dayanışma Örneği

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda düzenlenen “Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı” sırasında “asrın birlikteliği”ne katkı sağlayan 42 sektör temsilcisi, plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Plakette yer alan ifadelerle, “Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakarlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır.” denildi.

Plaket Verilen Önemli İsimler

Plaket verilenler arasında önemli sektör temsilcileri de yer aldı:

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat

İnşaat ve finans sektöründen çeşitli isimler gibi birçok önemli isim yer aldı.

Özellikle Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası Genel Müdürleri de bu listede yer almakta. Ayrıca bazı büyükelçiler de bu önemli törene katıldı.

Hatıra Fotoğrafı Çekimi

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, plaket takdim edilen sektör temsilcileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu anlamlı etkinlik, devletin deprem sonrası dayanışma ve yardımlaşma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.