Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Pasifik ile İşbirliği Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asya Pasifik vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, "Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden 3'ünün bulunduğu Asya Pasifik ve Hint Okyanusu coğrafyasıyla işbirliğimizi güçlendirmemizden daha doğal bir durum olamaz," ifadelerini kullandı.
Ekonomik İşbirliğinin Önemi
Erdoğan, küresel ekonomik dengelerin değiştiği bu dönemde, Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerle arasındaki işbirliklerinin artırılmasının Türkiye için büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. Asya Pasifik ve Hint Okyanusu
Özellikle Asya Pasifik bölgesinin ekonomik potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin bu coğrafyadaki ülkelerle ilişkilerini geliştirme kararlılığını yineledi.