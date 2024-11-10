Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü 86. Yılında Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk'ü saygıyla yad etti.

Erdoğan'dan Anma Mesajı

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.