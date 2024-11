Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar verdi

Erdoğan'dan Atatürk Anma Töreninde Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde önemli mesajlar verdi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Erdoğan, "Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar, Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır. Akıldan, sağduyudan, tarihi gerçeklikten kopuk değerlendirmeler de bu durumu değiştirmeyecektir." ifadesini kullandı.

Şehitlere Rahmet ve Güvenlik Güçlerine Dua

Erdoğan, Malazgirt'ten bu yana Türkiye toprakları için canlarını feda eden tüm şehitler ve gazilere Allah'tan rahmet diledi. "Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için sınırlarımız içinde ve dışında vazife yapan güvenlik güçlerimizi Rabb'im muhafaza eylesin," şeklinde konuştu.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erdoğan, Cumhuriyet'in tarımına dikkat çekerek, "Hepimizin ortak hedefi, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktır," dedi. "Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her söz, her tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir."

İdeolojik Bölücülüğe Dikkat

Geçtiğimiz yılki anma toplantısındaki açıklamalarını yineleyen Erdoğan, "Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çok çekmiştir. Bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar, Türkiye'nin düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaşmıştır," dedi.

Gençlerin Varlığına Sahip Çıkması Gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle gençlerin "Milli Mücadele'yi zafere ulaştıran şiarı yaşamlarının her alanında rehber edinmeleri gerektiğini" belirterek, "Cumhuriyet'imize ve kurucularına gençlerimiz daha sıkı sarılacak," ifadesini kullandı.

Gelecek İçin Eserler Üretmeliyiz

Erdoğan, Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesinin yapılan hizmetler ve kazandırılan değerler olduğunu vurguladı ve "Kamil odur ki koya dünyada eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser," diye konuştu.

Engeller ve Tuzaklar

Erdoğan, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya yönelik oyunlara dikkat çekerek, "Cumhuriyet tarihimiz boyunca milletimiz hep aynı gayeye hizmet eden nice sinsi oyunla boğuşmuştur," dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetimde kalsaydı, Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı sonrası çok daha farklı bir konumda olacağına vurgu yaparak, "Maalesef Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık," ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşması, Atatürk'ün mirasının önemine vurgu yaparken, Türkiye'nin geleceğine dair umut ve hedefleri de gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törende Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi sunuldu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törende Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi sunuldu.