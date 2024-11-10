Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ü Anma Töreni'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreninde Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde önemli mesajlar verdi. Tören, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda gerçekleştirildi.

Terörle Mücadele ve Güvenli Bölgeler

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Ülkemizi güney sınırlarından kuşatma girişimini, yaptığımız harekatlar ve oluşturduğumuz güvenli bölgelerle önemli ölçüde akamete uğrattık," dedi. Son 22 yıl içinde Türkiye'nin, siyasi istikrar ve güçlü yürütme sayesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiğini vurguladı.

Erdoğan, "Terör örgütlerinin üzerimize salınmasından, darbe girişimlerine, siyasi mühendislik projelerinden, ekonomimize yönelik sabotajlara kadar birçok tehditle yüzleştik. Ancak Allah'ın yardımı ve milletin güçlü desteğiyle bunların üstesinden geldik," şeklinde konuştu.

Ekonomik Sıkıntılar ve Gelecek Vizyonu

Gelecek için umut veren Erdoğan, şunları söyledi: "Aldığımız tedbirler ve başarıyla uyguladığımız program sayesinde önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıları da geride bırakacağız. Önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik parçalarını tamamlayacağız."

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın yükselişi için birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "Biz her fırsatta bu hazine değerindeki ilkeyi hatırlatıyoruz, ama bazıları meseleyi dalgaya alıyor," dedi.

Konuşmasının devamında çiftçi ile mühendis arasında geçen bir hikaye paylaşan Erdoğan, bu durumun toplumların nasıl yönetildiğini vurguladığını belirtti. "Sürekli karıştırılan toplumlar, kendi hedeflerinden uzaklaştırılır," dedi.

Gelecek İçin Sorumluluk Vurgusu

Erdoğan, "Bölgemizi kasıp kavuran yıkımların bizi de yakmasına izin vermeyeceğiz. Hep birlikte karşımızdaki tehditlerle yüzleşmek zorundayız," diye konuştu. Tarihin tekerrür etmemesi adına her bireyin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Yerleşke Açılışı

Anma töreninin ardından Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni yerleşkesinin açılışını gerçekleştirdi. "Bu tesislerimiz milletimize, ülkemize hayırlı olsun," dedi.

Törende, Atatürk'ün sevdiği şarkılar dinletilirken, Kurumun tanıtım filmi gösterildi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ve diğer yetkililer katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.