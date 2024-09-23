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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'daki İslam ve Yabancı Düşmanlığını Eleştirdi

Erdoğan, Avrupa'da artan İslam ve yabancı düşmanlığının Türkiye vatandaşları için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 02:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 02:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'daki İslam ve Yabancı Düşmanlığını Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'daki Duruma Dikkat Çekti

Son zamanlarda batılı ülkeler, özellikle Avrupa, İslam ve yabancı düşmanlığı konusunda endişe verici bir dizi olaya tanık oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu durumu eleştirdi.

Tehdit Oluşturan Bir Salgın

Erdoğan, "Son yıllarda Batılı ülkelerde, özellikle Avrupa'da, İslam ve yabancı düşmanlığının arttığını görüyoruz. Bu durum, vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden büyük bir salgına dönüştü" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, toplumumuzdaki kaygıları ve uluslararası ilişkilere olan etkilerini yeniden gündeme getirdi.

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