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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'daki Yabancı Karşıtlığına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da yabancı karşıtlığı ve ırkçılığa karşı endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'daki Yabancı Karşıtlığına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da Yabancı Karşıtlığı Artıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Avrupa'da yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı içeren eylem ve söylemlerin arttığını belirterek, bu durumun Türk toplumunu da endişelendirdiğini vurguladı.

İlişkilerin Güçlenmesi ve Ekonomik Bağlar

Erdoğan, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihsel bir bağa sahip olduğunu hatırlatarak, geçen yıl Türkiye-Almanya dostluk anlaşmasının 100'üncü yıl dönümü olduğunu söyledi. Üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki yakın diyaloğun bir göstergesi olduğunu ifade eden Erdoğan, güçlü siyasi, ekonomik, beşeri ve kültürel bağların ilişkileri daha da geliştirme fırsatı sunduğunu dile getirdi.

İkili İşbirliği ve Güvenlik Konuları

Görüşmelerde ikili işbirliğini derinleştirmek için atılması gereken adımların yanı sıra bölgesel gelişmeler üzerinde de durduklarını aktaran Erdoğan, Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin oldukça güçlendiğini belirtti. Ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımların artırılması konusunu gündemlerinden düşürmeyeceklerini vurguladı.

Terörle mücadele, düzensiz göç, vize meselesi ve Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren diğer konuların da ele alındığını ifade eden Erdoğan, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Ortak Gayretler ve Barış Teması

Erdoğan, Avrupa genelinde artan yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığını kınayarak, bu konuda Alman dostlarıyla işbirliğine devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Almanya'nın Avrupa Birliği içerisindeki rolünün önemine dikkat çekti.

Görüşmelerde Suriye, Gazze ve Ukrayna gibi bölgesel sorunların da gündeme geldiğini kaydeden Erdoğan, bu konularda Almanya ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kalıcı barış ve refahın sağlanması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Gazze'de ateşkesin korunması için uluslararası topluma büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve heyetine, Türkiye’ye yaptıkları ziyaret için teşekkürlerini iletti.

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