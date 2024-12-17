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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Von der Leyen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında Erdoğan tarafından karşılandı. Görüşme sırasında Erdoğan ve von der Leyen, merdivenlerde Türkiye ve Avrupa Birliği bayrakları önünde bir fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, toplamda 2,5 saat sürdü. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Valdis Dombrovskis ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Sekreteri Stefano Sannino gibi isimler de yer aldı.

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