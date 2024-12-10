Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve von der Leyen'den Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu önemli görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin gündeme geldiği belirtildi.

Görüşmenin Türkiye - Avrupa ilişkileri açısından önemli bir zemin oluşturması bekleniyor. Suriye'deki insani durum ve siyasi gelişmelerin ele alındığı toplantıda, ülkeler arası işbirliği ve dayanışmanın artırılması gerektiği vurgulandı.