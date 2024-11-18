Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti. Görüşme, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde gerçekleşti.

Görüşmenin Detayları

Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İki liderin, uluslararası ilişkiler ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.