Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albanese ile Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'nın Rio De Janeiro şehrinde bir araya geldi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Görüşmenin Önemli Noktaları

Erdoğan, görüşme sırasında İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki katliamlarının yalnızca bölge değil, genel olarak küresel güvenlik için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail’in durdurulmasının ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasının dünya barışına önemli katkılar sunacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların da devam edeceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.