DOLAR
34,26 -0,04%
EURO
37,62 0,03%
ALTIN
2.880,42 1,03%
BITCOIN
2.132.784,42 1,23%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Fotoğrafları Sergisini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya sergisinde fotoğraf sanatçılarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Fotoğrafları Sergisini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Sanatını Keşfetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının hemen ardından, "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti.

Bu özel sergi, ünlü fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay tarafından çekilen etkileyici fotoğraflardan oluşuyor. Erdoğan, sergiyi ziyaret ederek, sanatçıların eserleri hakkında bilgi aldı.

Resmi Ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'ndaki sergiyi gezen Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da eşlik etti.

Serginin anlamı

Bu sergi, Ayasofya'nın tarihi ve kültürel önemini yeniden vurgularken, aynı zamanda sanat aracılığıyla topluma ulaşma amacını taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
2
Antalya'da Çifte Cinayet Davası: Zanlı Hakim Karşısında
3
Netanyahu Güvenlik İstişaresi Yapacak
4
Rusya, Discord Uygulamasını Yasakladı
5
DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'ten İsrail Tehditleri Açıklaması
6
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev BDT Zirvesinde Konuştu
7
Doğu Kudüs'teki Şiddet: 78 Filistinli Hayatını Kaybetti

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek