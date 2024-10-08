Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Fotoğrafları Sergisini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Sanatını Keşfetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının hemen ardından, "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti.

Bu özel sergi, ünlü fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay tarafından çekilen etkileyici fotoğraflardan oluşuyor. Erdoğan, sergiyi ziyaret ederek, sanatçıların eserleri hakkında bilgi aldı.

Resmi Ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'ndaki sergiyi gezen Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da eşlik etti.

Bu sergi, Ayasofya'nın tarihi ve kültürel önemini yeniden vurgularken, aynı zamanda sanat aracılığıyla topluma ulaşma amacını taşıyor.